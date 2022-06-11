«Манчестер Сити» продаст несколько игроков ради покупки Кукурельи

«Манчестер Сити» готов расстаться с несколькими игроками, чтобы приобрести защитника «Брайтона» Марка Кукрельи, сообщает журналист Маттео Моретто. Футболист является приоритетной целью для «горожан».

По данным источника, у «Манчестер Сити» не возникнут проблемы при согласовании условий личного контракта с самим Кукурельей. Он сам хочет перейти в команду, ставшую чемпионом АПЛ.

В минувшем сезоне защитник провел 38 матчей за «Брайтона», забил один гол и отдал две результативные передачи.

Контракт испанца рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.