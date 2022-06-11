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Салах: «Золотой мяч» — моя цель. Такая награда для египтянина повлияет на Ближний Восток и Африку»

Салах заявил о желании выиграть «Золотой мяч»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил о желании выиграть «Золотой мяч».

«Я хочу, чтобы меня признали лучшим футболистом мира, — приводит слова Салаха RMC Sport со ссылкой на France Football. — «Золотой мяч» — моя цель. Если я его выиграю, буду стремиться к следующему. Этот голод исходит из самой глубины, мне не нужен тренер или кто-либо, чтобы его удовлетворить».

По словам нападающего, если он не получит «Золотой мяч» в 2022 году, то сделаю все, чтобы выиграть награду в следующем.

«Такая награда для египтянина повлияет на Ближний Восток и Африку. Сотни миллионов людей в этих странах поймут, что они могут делать самые необычные вещи. Потому что я, родом из деревни в Египте, преуспел. Представляю реакцию моих соотечественников, если я приеду с «Золотым мячом» в Египет», — сказал он.

В прошедшем сезоне 29-летний египтянин забил 31 мяч и отдал 16 результативных передач в 51 матче за «Ливерпуль» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/premier-league/liverpool-salah-a-ete-choque-par-sa-7e-place-au-ballon-d-or-2021_AV-202206110093.html
Мохамед Салах
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 29 6 3 99-26 93
2
 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
7
 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
9
 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
10
 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
11
 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
12
 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13
 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14
 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15
 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17
 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
18
 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19
 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
Результаты / календарь
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38 тур
22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 2
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 3 : 2
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 0 : 5
22.05 18:00
Челси – Уотфорд
 2 : 1
Все результаты / календарь
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Г
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 23
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 23
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 9
Харви Барнс

Харви Барнс

Лестер

 9
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 27 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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