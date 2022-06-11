Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил о желании выиграть «Золотой мяч».

«Я хочу, чтобы меня признали лучшим футболистом мира, — приводит слова Салаха RMC Sport со ссылкой на France Football. — «Золотой мяч» — моя цель. Если я его выиграю, буду стремиться к следующему. Этот голод исходит из самой глубины, мне не нужен тренер или кто-либо, чтобы его удовлетворить».

По словам нападающего, если он не получит «Золотой мяч» в 2022 году, то сделаю все, чтобы выиграть награду в следующем.

«Такая награда для египтянина повлияет на Ближний Восток и Африку. Сотни миллионов людей в этих странах поймут, что они могут делать самые необычные вещи. Потому что я, родом из деревни в Египте, преуспел. Представляю реакцию моих соотечественников, если я приеду с «Золотым мячом» в Египет», — сказал он.

В прошедшем сезоне 29-летний египтянин забил 31 мяч и отдал 16 результативных передач в 51 матче за «Ливерпуль» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.