«Ливерпуль» договорился о покупке форварда «Бенфики» Нуньеса

«Ливерпуль» согласовал покупку нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, представители английского и португальского клубов достигли устной договоренности по поводу сделки на встрече, которая состоялась сегодня утром.

«Ливерпуль» заплатит за 22-летнего уругвайца 80 миллионов евро, сумма бонусных выплат может достигнуть 20 миллионов евро. Сам футболист подпишет контракт с мерсисайдцами на пять лет.

В сезоне-2021/22 Нуньес забил 34 гола и сделал 4 результативных передачи в 41 матче за «Бенфику». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.