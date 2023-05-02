«Манчестер Сити» отпустит Бернарду Силву, если он будет настаивать на уходе
«Манчестер Сити» готов расстаться с Бернарду Силвой в летнее трансферное окно, утверждает 90min.
По информации источника, «горожане» готовы отпустить 28-летнего португальца, но только в том случае, если за него заплатят около 75 миллионов фунтов стерлингов. В игроке заинтересованы «Барселона» и «ПСЖ».
В текущем сезоне Силва провел 47 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 7 голевых передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|32
|24
|4
|4
|84-30
|76
|
2
|Арсенал
|33
|23
|6
|4
|78-38
|75
|
3
|Ньюкасл
|33
|18
|11
|4
|61-27
|65
|
4
|МЮ
|32
|19
|6
|7
|49-39
|63
|
5
|Ливерпуль
|33
|16
|8
|9
|65-42
|56
|
6
|Астон Вилла
|34
|16
|6
|12
|46-42
|54
|
7
|Тоттенхэм
|34
|16
|6
|12
|63-57
|54
|
8
|Брайтон
|31
|15
|7
|9
|61-40
|52
|
9
|Брентфорд
|34
|12
|14
|8
|52-44
|50
|
10
|Фулхэм
|33
|13
|6
|14
|45-45
|45
|
11
|Кр. Пэлас
|34
|10
|10
|14
|35-45
|40
|
12
|Челси
|32
|10
|9
|13
|30-35
|39
|
13
|Борнмут
|34
|11
|6
|17
|36-64
|39
|
14
|Вулверхэмптон
|34
|10
|7
|17
|29-50
|37
|
15
|Вест Хэм
|33
|9
|7
|17
|37-47
|34
|
16
|Лидс
|34
|7
|9
|18
|43-67
|30
|
17
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|30-62
|30
|
18
|Лестер
|34
|8
|6
|20
|46-59
|30
|
19
|Эвертон
|34
|6
|11
|17
|27-52
|29
|
20
|Саутгемптон
|34
|6
|6
|22
|28-60
|24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.04
|14:30
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|4 : 3
|29.04
|17:00
|
Брентфорд – Нот. Форест
|2 : 1
|29.04
|17:00
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|6 : 0
|30.04
|16:00
|
Борнмут – Лидс
|4 : 1
|30.04
|16:00
|
Фулхэм – Ман. Сити
|1 : 2
|30.04
|16:00
|
МЮ – Астон Вилла
|1 : 0
|30.04
|16:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|3 : 1
|30.04
|18:30
|
Ливерпуль – Тоттенхэм
|4 : 3
|1.05
|22:00
|
Лестер – Эвертон
|2 : 2
|2.05
|22:00
|
Арсенал – Челси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|34
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|25
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|22
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|32
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|21
|1
|5
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