«Манчестер Сити» отпустит Бернарду Силву, если он будет настаивать на уходе

«Манчестер Сити» готов расстаться с Бернарду Силвой в летнее трансферное окно, утверждает 90min.

По информации источника, «горожане» готовы отпустить 28-летнего португальца, но только в том случае, если за него заплатят около 75 миллионов фунтов стерлингов. В игроке заинтересованы «Барселона» и «ПСЖ».

В текущем сезоне Силва провел 47 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 7 голевых передач.