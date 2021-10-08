«Манчестер Сити» отказался продавать 18-летнего полузащитника в «Брайтон» за 8 миллионов фунтов
17:36
«Манчестер Сити» отклонил предложение «Брайтона» в размере 8 миллионов фунтов по полузащитнику Джеймсу Макэйти, сообщает The Athletic.
По информации источника, «горожане» высоко оценивают 18-летнего англичанина и уверены в том, что у него есть будущее в основном составе команды.
21 сентября Макэйти дебютировал в основной команде «Манчестер Сити», выйдя на замену в матче третьего раунда Кубка английской лиги против «Уайкомба» (6:1), игрок не отличился результативными действиями. На счету футболиста 19 голов и 14 результативных передач в 35 матчах за команду «горожан» в возрасте до 23 лет.
Дополнительная информация:
https://theathletic.com/news/manchester-city-reject-8m-bid-from-brighton-for-teenager-james-mcatee/iYHu2ioCMBB9
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