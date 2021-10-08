«Манчестер Юнайтед» не планирует расставаться с ван де Беком

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек с большой долей вероятности останется в команде. Главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер хочет сохранить весь состав до конца сезона и намерен сохранить в рядах голландского полузащитника.

Напомним, минувшим летом «Эвертон» хотел арендовать ван де Бека, но Сульшер не отпустил игрока, настояв на том, чтобы он и дальше был в обойме «Манчестер Юнайтед». 24-летний игрок недоволен своим нынешним положением и количеством игрового времени.

В текущем сезоне футболист сыграл 3 матчах во всех соревнованиях и не отметился результативными действиями. Контракт ван де Бека с «МЮ» действует до 2025 года.