Роналду отреагировал на признание его лучшим игроком АПЛ в сентябре

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в своем Instagram высказался о том, что его признали лучшим игроком АПЛ по итогам сентября.

«Горжусь, что меня выбрали игроком месяца среди стольких невероятных футболистов в Премьер-лиге. Спасибо всем моим одноклубникам в «МЮ», без них я бы не смог этого добиться. Давайте продолжать упорно работать, и результаты придут», — написал Роналду.

В минувшем месяце 36-летний португалец провел 3 матча в рамках чемпионата Англии и забил 3 гола. На награду также претендовали Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Челси»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Аллан Сен-Максимен («Ньюкасл») и Исмаила Сарр («Уотфорд»).