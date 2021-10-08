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Роналду отреагировал на признание его лучшим игроком АПЛ в сентябре

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду отреагировал на признание его лучшим игроком АПЛ по итогам сентября
17:21
Криштиану Роналду. Фото Instagram
Криштиану Роналду. Фото Instagram
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Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в своем Instagram высказался о том, что его признали лучшим игроком АПЛ по итогам сентября.

«Горжусь, что меня выбрали игроком месяца среди стольких невероятных футболистов в Премьер-лиге. Спасибо всем моим одноклубникам в «МЮ», без них я бы не смог этого добиться. Давайте продолжать упорно работать, и результаты придут», — написал Роналду.

В минувшем месяце 36-летний португалец провел 3 матча в рамках чемпионата Англии и забил 3 гола. На награду также претендовали Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Челси»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Аллан Сен-Максимен («Ньюкасл») и Исмаила Сарр («Уотфорд»).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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