"Манчестер Сити" объявил об уходе Компани

Защитник и капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани покидает клуб, сообщает официальный сайт "горожан". 33-летний бельгиец выступал за английскую команду на протяжении 11 лет.

Компани перешел в "Ман Сити" из "Гамбурга" в августе 2008-го. За это время защитник выиграл с "горожанами" четыре титула АПЛ, два Кубка Англии, четыре Кубка Лиги и два Суперкубка страны. Принял участие в 360 матчах и забил 20 голов.

– Большое количество игроков помогало становлению "Ман Сити", но, наверное, никто не внес больший вклад, чем Компани. Он определяет лицо клуба. В течение 10 лет он был источником жизненной силы, душой и сердцем чрезвычайно талантливой команды, - приводит пресс-служба слова президента "Ман Сити" Халдуна Аль-Мубарака.