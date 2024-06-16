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Дочь Александра Кержакова: «Когда я была совсем маленькая, папа каждый день давал мне ложку пива»

Виктория Кравченко
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Александр Кержаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Дочь бывшего игрока сборной России и «Зенита» Александра Кержакова Дарья рассказала, как ее пивом поил в детстве.

«Когда я была еще совсем маленькая, папа мне каждый день давал ложку пива, чтобы я не хотела пить, чтобы я чувствовала отвращение. Мне было лет пять», — рассказала девушка на YouTube-канале.

Ранее Дарья рассказала, как отец избил маму, из-за чего та попала в реанимацию.

На данный момент Кержаков возглавляет «Кайрат». Последним местом работы специалиста был «Спартак» из Суботицы, который он возглавлял с июня по ноябрь 2023 года.

Источник: https://www.youtube.com/@pervyy_shag
Александр Кержаков
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