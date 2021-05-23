«Манчестер Сити» — «Эвертон»: стартовые составы команд на матч чемпионата Англии
Стали известны стартовые составы команд на матч 38-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Эвертоном».
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунз, Зинченко, Фернандинью, Махрез, Де Брейне, Фоуден, Стерлинг, Жезус.
«Эвертон»: Пикфорд, Холгейт, Динь, Дукуре, Годфри, Кин, Дэвис, Аллан, Ришарлисон, Калверт-Льюин, Сигурдссон.
Матч начнется в 18.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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