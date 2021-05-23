Клопп: «Сити» не смог бы выиграть АПЛ, будь у них столько же травм, как у «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что «Манчестер Сити» не смог бы выиграть чемпионат Англии, если бы у него было столько же травм, сколько у мерсисайдцев.

«Мы не смогли бороться за чемпионство в этом году из-за обилия травм. У нас совершенно не было шансов. Как бы хорошо не выглядел «Манчестер Сити», они не стали бы чемпионами без своих основных трех полузащитников. Если бы три хавбека «МЮ» были травмированы, «красные дьяволы» тоже были бы на нижней позиции», — цитирует Клоппа BBC.

За тур до конца чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице, которое позволяет получить путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.