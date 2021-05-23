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Клопп: «Сити» не смог бы выиграть АПЛ, будь у них столько же травм, как у «Ливерпуля»

16:52
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что «Манчестер Сити» не смог бы выиграть чемпионат Англии, если бы у него было столько же травм, сколько у мерсисайдцев.

«Мы не смогли бороться за чемпионство в этом году из-за обилия травм. У нас совершенно не было шансов. Как бы хорошо не выглядел «Манчестер Сити», они не стали бы чемпионами без своих основных трех полузащитников. Если бы три хавбека «МЮ» были травмированы, «красные дьяволы» тоже были бы на нижней позиции», — цитирует Клоппа BBC.

За тур до конца чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице, которое позволяет получить путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лестер
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

27%

1.50

Ф1 (0)

20%

1.46

X2

15%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Милан

ИТБ1 (1.5)

28%

1.75

1X

21%

1.50

П2

16%

2.70
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 2
Вильярреал 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.60

П1

26%

1.49

ТМ 3.5

18%

1.68

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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