«Борнмут» досрочно вернул Февра из аренды в «Лорьяне»

Полузащитник «Борнмута» Ромен Февр, арендованный «Лорьяном», вернулся в английский клуб, сообщается на официальном сайте.

Англичане досрочно вернули 25-летнего француза после того, как отдали в аренду Дэвида Брукса в «Саутгемптон».

В текущем сезоне Ферв провел за «Лорьян» 17 матчей в лиге 1, в которых забил 5 голов и сделал результативную передачу.