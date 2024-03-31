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Сегодня, 17:30

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире

«Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграют в матче 30 тура АПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне.
Кевин Де Брейне.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу 31 марта сыграет с лондонским «Арсеналом». Встреча начнется в 18.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию поединка «Манчестер Сити» — «Арсенал» можно будет бесплатно в соцсети «ВКонтакте». В прямом эфире игру 30-го тура АПЛ покажут в тематических сообществах. Приводим ссылки с трансляциями — 1-й вариант / 2-й вариант / 3-й вариант.

«СЭ» для своих читателей проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов игры «Манчестер Сити» — «Арсенал». В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния.

«Манчестер Сити» с Хосепом Гвардиолой набрал 63 очка и находится на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» Микеля Артеты с 64 баллами лидирует в чемпионате Англии.

В последний раз команды встречались 8 октября 2023 года. Тогда в восьмом туре АПЛ «Арсенал» на своем поле победил «Ман Сити» со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий лондонцев Габриэл Мартинелли.

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
Микель Артета
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 29 20 7 2 67-27 67
2
 Арсенал 28 20 4 4 70-24 64
3
 Ман. Сити 28 19 6 3 63-28 63
4
 Астон Вилла 30 18 5 7 62-42 59
5
 Тоттенхэм 29 17 5 7 61-43 56
6
 МЮ 29 15 3 11 40-40 48
7
 Вест Хэм 30 12 8 10 49-54 44
8
 Ньюкасл 29 13 4 12 63-51 43
9
 Брайтон 29 11 9 9 51-46 42
10
 Вулверхэмптон 29 12 5 12 42-46 41
11
 Челси 28 11 7 10 49-47 40
12
 Фулхэм 30 11 6 13 46-47 39
13
 Борнмут 29 10 8 11 43-53 38
14
 Кр. Пэлас 29 7 9 13 34-49 30
15
 Брентфорд 30 7 6 17 42-55 27
16
 Эвертон 29 8 7 14 30-41 25
17
 Нот. Форест 30 6 8 16 36-52 22
18
 Лутон Таун 30 5 7 18 43-62 22
19
 Бернли 30 4 6 20 31-65 18
20
 Шеффилд Юн. 29 3 6 20 27-77 15
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.03 15:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 4 : 3
30.03 18:00
Борнмут – Эвертон
 2 : 1
30.03 18:00
Челси – Бернли
 2 : 2
30.03 18:00
Нот. Форест – Кр. Пэлас
 1 : 1
30.03 18:00
Шеффилд Юн. – Фулхэм
 3 : 3
30.03 18:00
Тоттенхэм – Лутон Таун
 2 : 1
30.03 20:30
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 2 : 0
30.03 23:00
Брентфорд – МЮ
 1 : 1
31.03 16:00
Ливерпуль – Брайтон
 2 : 1
31.03 18:30
Ман. Сити – Арсенал
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 16
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 21 1 6
Родри

Родри

Манчестер Сити

 25 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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