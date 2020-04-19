«Ман Сити» купил 16-летнего перуанца. В Англию он уедет через год

«Манчестер Сити» приобрел 16-летнего перуанца Клюйверта Агилара из «Альянса Лимы», сообщает пресс-служба клуба из Перу. Игрок выступает на позиции правого защитника. «Сити» сразу же сдал футболиста обратно в аренду в его клуб.

К англичанам Агилар присоединится в мае 2021 года, когда ему исполнится 18 лет.

Агилар дебютировал в основе «Альянса Лимы» в ноябре 2019 года после поездки на юношеский чемпионат Южной Америки для игроков до 17 лет. Самому Лиме на момент турнира было только 15.