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«Ман Сити» и «МЮ» назвали составы на манчестерское дерби

22:12
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Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Родриго, Отаменди, Канселу, Гюндоган, Бернарду Силва, Де Брюйне, Махрез, Стерлинг, Агуэро.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван Биссака, Линделеф, Шоу, Магуайр, Уильямс, Фред, Лингард, Матич, Марсьяль, Гринвуд.

Матч начнется в 22.45 по московскому времени. В первой игре «Сити» победил со счетом 3:1.

Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед

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