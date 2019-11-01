Мактоминэй признан лучшим футболистом «Манчестер Юнайтед» в октябре

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминэй признан лучшим футболистом команды в октябре, сообщает пресс-служба английского клуба.

В прошедшем месяце игрок принял участие в шести матчах, при этом в пяти встречах он провел на поле все 90 минут. В его активе 1 гол и 2 желтые карточки.

He's done it again ?



Put your hands together for @McTominay10 — our Player of the Month for October! ???#MUFC pic.twitter.com/5lEFZXqfS0 — Manchester United (@ManUtd) November 1, 2019

Мактоминэй также был признан лучшим игроком «Манчестера» и в сентябре.

Шотландец является воспитанником клуба и играет за основную команду с 2017 года. Его контракт с «МЮ» рассчитан до 2023 года.

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