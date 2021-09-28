Магуайр пропустит несколько недель из-за травмы, Шоу получил небольшое повреждение
16:51
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что капитан команды Харри Магуайр пропустит несколько недель из-за травмы икроножной мышцы, информирует Sky Sports.
Защитник получил повреждение в матче 6-го тура АПЛ против «Астон Виллы» и был заменен. Магуайр точно не сыграет в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Вильярреала».
В то же время Сульшер выразил надежду на то, что другой защитник команды — Люк Шоу, который также был заменен из-за повреждения по ходу матча с «Астон Виллой», сможет быть в строю к завтрашней игре.
Читайте также
Александр Усик — о политиках, критикующих украинских спортсменов за фото с россиянами: «Немножко больные они»
Российский новичок продолжает покорять Америку. Он забил семь голов, и его уже сравнивают с Овечкиным
«Хочется доказать, что уход от Тутберидзе — не обязательно понижение в классе». Интервью одиночника, вернувшегося в топ перед Олимпиадой
Расистский скандал в Украине, которым возмутились даже в США: игрок изобразил, что очищает и ест банан!
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю