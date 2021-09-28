Магуайр пропустит несколько недель из-за травмы, Шоу получил небольшое повреждение

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что капитан команды Харри Магуайр пропустит несколько недель из-за травмы икроножной мышцы, информирует Sky Sports.

Защитник получил повреждение в матче 6-го тура АПЛ против «Астон Виллы» и был заменен. Магуайр точно не сыграет в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Вильярреала».

В то же время Сульшер выразил надежду на то, что другой защитник команды — Люк Шоу, который также был заменен из-за повреждения по ходу матча с «Астон Виллой», сможет быть в строю к завтрашней игре.