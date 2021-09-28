Канте сдал положительный тест на коронавирус

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте сделал положительный тест на коронавирус. Теперь он будет находиться на карантине, сообщает Sky Sports.

30-летний француз точно пропустит ближайшие матчи команды в Лиги чемпионов и чемпионата Англии. Также под большим сомнением возможность его участия в октябрьских матчах сборной Франции.

Канте пропустил несколько матчей «синих» в этом сезоне из-за травм. Вернувшись 19 сентября, он провел три игры, а в матче с «Тоттенхэмом» (3:0) отметился голом.