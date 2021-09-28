Канте пропустит матчи «Челси» с «Ювентусом» и «Саутгемптоном»
14:53
Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте пропустит две игры команды против «Ювентуса» в Лиге чемпионов и «Саутгемптона» в АПЛ, утверждает Gоal.
По информации издания, француз все еще чувствует недомогание из-за болезни, поэтому не может работать в полную силу.
Матч «Ювентус» — «Челси» пройдет 29 сентября, в среду. Начало — в 22.00 (мск). В текущем сезоне АПЛ Канте провел 4 матча и забил 1 гол.
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