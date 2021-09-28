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Канте пропустит матчи «Челси» с «Ювентусом» и «Саутгемптоном»

14:53
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Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте пропустит две игры команды против «Ювентуса» в Лиге чемпионов и «Саутгемптона» в АПЛ, утверждает Gоal.

По информации издания, француз все еще чувствует недомогание из-за болезни, поэтому не может работать в полную силу.

Матч «Ювентус» — «Челси» пройдет 29 сентября, в среду. Начало — в 22.00 (мск). В текущем сезоне АПЛ Канте провел 4 матча и забил 1 гол.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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