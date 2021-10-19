Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт высказался о ничейном матче 8-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2), в котором он на 5-й добавленной ко второму тайму минуте забил гол и помог уйти команде от поражения.

«Это мой первый гол в сезоне АПЛ. Нужно усердно работать, чтобы получать игровое время, поэтому я наслаждаюсь проведенным на поле временем. Мы проявили характер. Мы не сдаемся, даже когда проигрываем», — цитирует Ляказетта BBC.

«Арсенал» в 8 турах АПЛ наблад 11 очков и расположилася на 13-м месте в турнирной таблице.