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Ляказетт забил 200-й гол в карьере в матче «Арсенала» с «Кристал Пэлас»

Ляказетт забил юбилейный гол в карьере
06:56
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Форвард лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт отметился голом в матче 8-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:2). Футболист забил на 5-й добавленной ко второму тайму минуте и помог уйти команде от поражения.

Для француза этот гол стал 200-м в профессиональной карьере. 129 из них он забил в составе «Лиона», 68 — за «Арсенал» и 3 — за сборную Франции.

В этом сезоне 30-летний футболист в 3 матчах АПЛ забил 1 гол.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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