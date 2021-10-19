Кассано: «Роналду не входит даже в пятерку лучших игроков в истории футбола»

Бывший форварда сборной Италии Антонио Кассано рассказал, кто, по его мнению, входит в топ-пять лучших футболистов в истории.

«Криштиану Роналду — лучший игрок в истории? Он даже не входит в пятерку лучших. Для меня Лионель Месси, Пеле, Марадона, Кройф и Роналдо — феноменальные игроки другого уровня. Если бы мне пришлось кого-то менять в списке, я бы поставил Марко Ван Бастена», — рассказал Кассано на канале Bobo Tv в Twitch.

В активе 36-летнего Роналду — пять «Золотых мячей», вручаемых лучшему футболисту года в мире.