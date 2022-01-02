Лукаку может пропустить матч с «Ливерпулем» из-за своих слов о недовольстве игрой «Челси»
Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может пропустить матч 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля», сообщает The Athletic.
По данным источника, главный тренер «синих» Томас Тухель не станет включать форварда в заявку на игру. 30 декабря бельгиец дал резонансное интервью, в котором заявил, что он недоволен игрой «Челси» и методами Тухеля, а также сообщил о своем желании вернуться в «Интер».
Лукаку перешел в «Челси» из «Интера» в августе 2021 года, в нынешнем сезоне он провел 18 матчей за лондонскую команду, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи.
Матч «Челси» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 2 января. Начало встречи — в 19.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://theathletic.com/news/romelu-lukaku-to-be-left-out-of-chelseas-squad-to-face-liverpool/6qSshydG247U/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю