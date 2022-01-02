26-летний полузащитник «Саутгемптона» Маккуин закончил карьеру из-за травмы колена
Полузащитник «Саутгемптона» Сэм Маккуин объявил о завершении карьеры из-за травмы колена.
26-летний англичанин заявил об этом в ролике, опубликованном в официальном Twitter «святых».
«Это было очень непростое решение. Я очень сильно хочу вновь играть в футбол, но я должен сделать то, что правильно для меня и моей семьи», — сказал Маккуин.
This is Sam McQueen's story, in his own words ?? pic.twitter.com/Mr1BFF59C6— Southampton FC (@SouthamptonFC) January 1, 2022
Маккуин — воспитанник «Саутгемптона». Он получил разрыв крестообразной связки в октябре 2018 года, когда играл за «Миддлсбро» на правах аренды. С тех пор игрок ни разу не появлялся на поле.
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