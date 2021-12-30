Лукаку: «Хочу извиниться перед фанатами «Интера», искренне надеюсь вернуться в клуб»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку обратился к болельщикам «Интера» впервые после того, как покинул миланский клуб летом 2021 года.

«Это не должно было случиться так. То, как я покинул «Интер», то, как я общался с фанатами, меня это раздражает, потому что — возможно, сейчас неподходящее время, чтобы говорить это — тогда это тоже не чувствовалось подходящим моментом.

Я говорил, что «Интер» всегда будет в моем сердце, и я искренне надеюсь, что однажды вернусь. Я влюблен в Италию, пришло время рассказать людям, что произошло на самом деле, и никого при этом не очернять, потому что это не мой стиль.

Я хочу извиниться перед фанатами «Интера», потому что считаю, что-то, как я ушел — все должно было быть иначе. Я должен был сначала поговорить с вами, потому что-то, что вы сделали для меня, для моей семьи, моей матери, моего сына, останется со мной на всю оставшуюся жизнь.

Я действительно, искренне от всего сердца надеюсь вернуться в «Интер» и не под конец моей карьеры, а пока я все еще буду на том уровне, чтобы выигрывать трофеи", — приводит слова Лукаку Sky Sport.

«Челси» приобрел Лукаку в августе за 115 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 нападающий сыграл за английский клуб 18 матчей во всех турнирах и забил 7 голов.