Лукаку: «Хочу извиниться перед фанатами «Интера», искренне надеюсь вернуться в клуб»
Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку обратился к болельщикам «Интера» впервые после того, как покинул миланский клуб летом 2021 года.
«Это не должно было случиться так. То, как я покинул «Интер», то, как я общался с фанатами, меня это раздражает, потому что — возможно, сейчас неподходящее время, чтобы говорить это — тогда это тоже не чувствовалось подходящим моментом.
Я говорил, что «Интер» всегда будет в моем сердце, и я искренне надеюсь, что однажды вернусь. Я влюблен в Италию, пришло время рассказать людям, что произошло на самом деле, и никого при этом не очернять, потому что это не мой стиль.
Я хочу извиниться перед фанатами «Интера», потому что считаю, что-то, как я ушел — все должно было быть иначе. Я должен был сначала поговорить с вами, потому что-то, что вы сделали для меня, для моей семьи, моей матери, моего сына, останется со мной на всю оставшуюся жизнь.
Я действительно, искренне от всего сердца надеюсь вернуться в «Интер» и не под конец моей карьеры, а пока я все еще буду на том уровне, чтобы выигрывать трофеи", — приводит слова Лукаку Sky Sport.
«Челси» приобрел Лукаку в августе за 115 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 нападающий сыграл за английский клуб 18 матчей во всех турнирах и забил 7 голов.
Дополнительная информация:
https://sport.sky.it/calciomercato/2021/12/30/lukaku-sky-intervista-speciale
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