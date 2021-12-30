Лукаку: «Недоволен ситуацией в «Челси», тренер избрал для команды иную схему игры»

Нападающий «Челси» Ромело Лукаку поделился мнением о нынешней ситуации в клубе.

«Я недоволен ситуацией в «Челси», и это нормально. Я думаю, что тренер избрал для команду иную схему игры, я просто должен не сдаваться, продолжать работать и быть профессионалом. Я недоволен, но я трудолюбивый человек и не должен сдаваться», — сказал Лукаку в интервью Sky Sport.

«Челси» занимает второе место в АПЛ, имея на счету 42 очка. В феврале команде предстоит сыграть матчи 1/8 финала ЛЧ против «Лилля».

В сезоне 2021/22 Лукаку сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал две результативные передачи.