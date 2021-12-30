Лукаку: «Недоволен ситуацией в «Челси», тренер избрал для команды иную схему игры»
22:45
Нападающий «Челси» Ромело Лукаку поделился мнением о нынешней ситуации в клубе.
«Я недоволен ситуацией в «Челси», и это нормально. Я думаю, что тренер избрал для команду иную схему игры, я просто должен не сдаваться, продолжать работать и быть профессионалом. Я недоволен, но я трудолюбивый человек и не должен сдаваться», — сказал Лукаку в интервью Sky Sport.
«Челси» занимает второе место в АПЛ, имея на счету 42 очка. В феврале команде предстоит сыграть матчи 1/8 финала ЛЧ против «Лилля».
В сезоне 2021/22 Лукаку сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал две результативные передачи.
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