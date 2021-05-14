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Лучший игрок апреля в АПЛ Лингард признан автором самого красивого гола месяца

15:59
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Полузащитник «Вест Хэма» Джесси Лингард признан автором самого лучшего гола апреля в АПЛ, сообщает официальный Twitter турнира.

Лучшим голом месяца признан мяч 28-летнего англичанина в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (3:2).

Отметим, что Лингард также был признан лучшим футболистом АПЛ в апреле. Полузащитник забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в минувшем месяце.

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