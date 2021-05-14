Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Лингард признан лучшим игроком АПЛ по итогам апреля

13:38
Теги:

Форвард «Вест Хэма» Джесси Лингард признан лучшим игроком АПЛ по итогам апреля, сообщается на сайте лиги.

В прошлом месяце футболист забил 4 гола.

На приз лучшему игроку АПЛ также претендовали Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Стюарт Даллас («Лидс»), Мейсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Келечи Ихеаначо («Лестер»), Матеус Перейра («Вест Бромвич»), Аллан Сен-Максимен («Ньюкасл») и Крис Вуд («Бернли»).

В голосовании участвовали фанаты, капитаны 20 команд и группы футбольных экспертов.

Дополнительная информация:

https://www.premierleague.com/news/2139232

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Кто выступит от России в Лиге чемпионов? Попадет ли ЦСКА в Лигу конференций?
Источник сообщил о пропаже воздушного судна в Красноярском крае
Видео: Почему Бузова Топалов и Макеева попали в больницу
Даже не вызвали полицию — мать о халатности сада, потерявшего ребенка

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд