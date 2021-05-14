Лингард признан лучшим игроком АПЛ по итогам апреля
13:38
Форвард «Вест Хэма» Джесси Лингард признан лучшим игроком АПЛ по итогам апреля, сообщается на сайте лиги.
В прошлом месяце футболист забил 4 гола.
На приз лучшему игроку АПЛ также претендовали Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Стюарт Даллас («Лидс»), Мейсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Келечи Ихеаначо («Лестер»), Матеус Перейра («Вест Бромвич»), Аллан Сен-Максимен («Ньюкасл») и Крис Вуд («Бернли»).
В голосовании участвовали фанаты, капитаны 20 команд и группы футбольных экспертов.
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