Главный тренер «Ньюкасла» Брюс признан лучшим тренером апреля в АПЛ
16:25
Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс получил награду лучшему тренеру апреля в АПЛ.
В минувшем месяце «сороки» под руководством 60-летнего специалиста обыграли «Бернли» (2:1) и «Вест Хэм» (3:2), а также сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) и «Ливерпулем» (1:1).
2?? wins + 2?? draws@NUFC boss Steve Bruce takes away the @BarclaysFooty ??? ?? ??? ??? award ?#PLAwards pic.twitter.com/kVEC6Wek3I— Premier League (@premierleague) May 14, 2021
«Ньюкасл» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 39 очками в 35 матчах.
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