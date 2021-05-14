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Главный тренер «Ньюкасла» Брюс признан лучшим тренером апреля в АПЛ

16:25
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Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс получил награду лучшему тренеру апреля в АПЛ.

В минувшем месяце «сороки» под руководством 60-летнего специалиста обыграли «Бернли» (2:1) и «Вест Хэм» (3:2), а также сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) и «Ливерпулем» (1:1).

«Ньюкасл» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 39 очками в 35 матчах.

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