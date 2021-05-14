Гвардиола: «Почему «Манчестер Сити» должен останавливаться завоевывать трофеи?»
15:38
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не планирует останавливаться в завоевании трофеев.
«К трофеям привыкаешь, приятно выигрывать. Почему мы должны останавливаться? Почему мы не должны стараться прибавить и снова победить? Мы добиваемся результатов, но я все еще вижу вещи, которые нужно изменить», — цитирует Гвардиолу Goal.
Испанский специалист возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время «горожане» выиграли три чемпионата Англии, Кубок Англии, 3 Кубка лиги и два Суперкубка Англии.
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