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Ловрен — Салаху: «Продолжай в том же духе, и France Football поставит тебя на шестое место»

Ловрен пошутил над Салахом после церемонии вручения «Золотого мяча»
13:12
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал дубль нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в матче 14-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (4:1).

«Мо, продолжай в том же духе, и в следующем году France Football поставит тебя на шестое место, — написал Ловрен в Twitter. — Он заслуживает гораздо большего уважения!»

Напомним, 29-летний египтянин занял седьмое место в голосовании за «Золотой мяч» по итогам 2021 года. Обладателем награды стал нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/Dejan06Lovren/status/1466163130850029568

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Карен Саркисян все материалы автора

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