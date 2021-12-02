Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал дубль нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в матче 14-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (4:1).

«Мо, продолжай в том же духе, и в следующем году France Football поставит тебя на шестое место, — написал Ловрен в Twitter. — Он заслуживает гораздо большего уважения!»

Напомним, 29-летний египтянин занял седьмое место в голосовании за «Золотой мяч» по итогам 2021 года. Обладателем награды стал нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.