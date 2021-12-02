Ловрен — Салаху: «Продолжай в том же духе, и France Football поставит тебя на шестое место»
Ловрен пошутил над Салахом после церемонии вручения «Золотого мяча»
13:12
Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал дубль нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в матче 14-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (4:1).
«Мо, продолжай в том же духе, и в следующем году France Football поставит тебя на шестое место, — написал Ловрен в Twitter. — Он заслуживает гораздо большего уважения!»
Напомним, 29-летний египтянин занял седьмое место в голосовании за «Золотой мяч» по итогам 2021 года. Обладателем награды стал нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/Dejan06Lovren/status/1466163130850029568
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