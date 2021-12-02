Яя Туре проходит стажировку в академии «Тоттенхэма», специалист получает лицензию категории А

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре проходит стажировку в академии «Тоттенхэма», сообщает The Independent.

38-летний ивуариец проведет в клубе несколько дней, он занят получением тренерской лицензии категории А. Сообщается, что Туре, вероятнее всего, будет работать не с основной командой, а с молодежными командами «шпор».

Напомним, с лета 2021 года Яя Туре входит в тренерский штаб «Ахмата».