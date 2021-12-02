Яя Туре проходит стажировку в академии «Тоттенхэма», специалист получает лицензию категории А
12:43
Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре проходит стажировку в академии «Тоттенхэма», сообщает The Independent.
38-летний ивуариец проведет в клубе несколько дней, он занят получением тренерской лицензии категории А. Сообщается, что Туре, вероятнее всего, будет работать не с основной командой, а с молодежными командами «шпор».
Напомним, с лета 2021 года Яя Туре входит в тренерский штаб «Ахмата».
Дополнительная информация:
https://www.independent.co.uk/sport/football/yaya-toure-manchester-city-london-qpr-faw-b1968099.html
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