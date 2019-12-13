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Ловрен пропустит матч с «Уотфордом»

16:50
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Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (2:0). У него мышечное повреждение, сообщает официальный сайт «красных».

Хорватский защитник пропустит ближайший матч чемпионата Англии против «Уотфорда».

В нынешнем сезоне Ловрен провел 8 матчей в АПЛ.

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