Клещев рассказал, чего не хватило Холанну для победы в голосовании за лучшего футболиста мира

Корреспондент еженедельника France Football по России Константин Клещев объяснил, почему «Золотой мяч» не достался нападающему «Манчестер Сити» Эрлину Холанну.

«На первом месте в критериях France Football — это индивидуальные достижения, но сводить их только к статистике было бы неправильно. Есть влияние на команду, за которую играет футболист, его авторитет. Много всего накладывается и, конечно, важно впечатление от больших турниров», — приводит «РБ Спорт» слова Клещева.

Награду лучшему футболисту мира получил форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси, для которого этот трофей стал восьмым в карьере. Холанн занял второе место в голосовании.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоялась 30 октября в Париже, в театре Шатле.