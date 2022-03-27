Льорис подписал новый контракт с «Тоттенхэмом» из-за Конте

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис заявил, что согласился подписать новый контракт с лондонским клубом из-за главного тренера Антонио Конте.

«Поле пару сезонов выдались очень непростыми. Команда была очень нестабильной.

Но с приходом Конте мы видим постоянный прогресс. Считаю, что с ним команду ждут большие успехи", — цитирует Льориса Daily Mail.

Вратарь сборной Франции продлил контракт с «Тоттенхэмом» в январе. Новое соглашение чемпиона мира 2018 года со «шпорами» рассчитано до лета 2024 года. Предыдущий контракт 35-летнего голкипера истекал по завершении нынешнего сезона.