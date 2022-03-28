Бент: «Фернандеш очень хорошо играет за «МЮ». Но прямо сейчас я бы предпочел Эдегора»

Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент сравнил полузащитников Бруну Фернандеша из «Манчестер Юнайтед» и Мартина Эдегора из «Арсенала».

«Конечно, Фернандеш очень хорошо играет за «Манчестер Юнайтед», но я все еще жду, когда он начнет проявлять себя в важных играх, в которых команде действительно нужна помощь, — приводит слова Бента Talksport. — Но прямо сейчас я бы предпочел Эдегора, учитывая его игру в «Арсенале». Мартин идеален для этой команды, я бы не менял его на Бруну».

В нынешнем сезоне 27-летний португалец забил девять мячей и отдал 14 результативных передач в 37 матчах за «Манчестер Юнайтед».

На счету 23-летнего норвежца пять голов и четыре передачи в 30 встречах за «Арсенал».