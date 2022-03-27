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Сегодня, 22:16

«Манчестер Юнайтед» считает трансфер Милинковича-Савича приоритетной задачей на лето

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководители «Манчестер Юнайтед» поставили в приоритет трансфер полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича предстоящим летом, сообщает Manchester Evening.

Прошлым летом англичане пытались подписать серба, но переговоры зашли в тупик. Владелец «Лацио» потребовал более 100 миллионов евро за трансфер.

По данным итальянских СМИ, миланский «Интер» также заинтересован в 27-летнем полузащитнике. «Лацио» теперь требует за футболиста уже 80 миллионов евро.

Контракт Милинковича-Савича с римским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне сербский полузащитник провел в составе «Лацио» в общей сложности 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 10 голевых передач.

ФК Лацио
ФК Манчестер Юнайтед
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 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
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 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
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 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
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 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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18.12 00:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
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19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

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Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
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Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 23 1 3
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