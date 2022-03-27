«Манчестер Юнайтед» считает трансфер Милинковича-Савича приоритетной задачей на лето

Руководители «Манчестер Юнайтед» поставили в приоритет трансфер полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича предстоящим летом, сообщает Manchester Evening.

Прошлым летом англичане пытались подписать серба, но переговоры зашли в тупик. Владелец «Лацио» потребовал более 100 миллионов евро за трансфер.

По данным итальянских СМИ, миланский «Интер» также заинтересован в 27-летнем полузащитнике. «Лацио» теперь требует за футболиста уже 80 миллионов евро.

Контракт Милинковича-Савича с римским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне сербский полузащитник провел в составе «Лацио» в общей сложности 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 10 голевых передач.