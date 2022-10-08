«Ливерпуль» заинтересован в подписании игрока «Вест Хэма» Деклана Райса

«Ливерпуль» проявляет большой интерес к полузащитнику «Вест Хэма» Деклану Райсу, сообщили Football Insider.

По данным источника, мерсисайдцы внимательно следят за 23-летним игроком после того, как он отклонил предложение от «Ливерпуля» о зарплате в 200 000 фунтов в неделю в этом году.

Отмечается, что игрой полузащитника восхищается главный тренер команды Юрген Клопп.

Райс перешел в «Вест Хэм» из «Челси» в 2013 году. Нынешний контракт рассчитан до лета 2024 году.

В сезоне-2022/23 Райс сыграл за «молотобойцев» 11 матчей во всех турнирах, в которых отдал две голевые передачи.