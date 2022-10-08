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8 октября, 23:14

«Ливерпуль» заинтересован в подписании игрока «Вест Хэма» Деклана Райса

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Ливерпуль» проявляет большой интерес к полузащитнику «Вест Хэма» Деклану Райсу, сообщили Football Insider.

По данным источника, мерсисайдцы внимательно следят за 23-летним игроком после того, как он отклонил предложение от «Ливерпуля» о зарплате в 200 000 фунтов в неделю в этом году.

Отмечается, что игрой полузащитника восхищается главный тренер команды Юрген Клопп.

Райс перешел в «Вест Хэм» из «Челси» в 2013 году. Нынешний контракт рассчитан до лета 2024 году.

В сезоне-2022/23 Райс сыграл за «молотобойцев» 11 матчей во всех турнирах, в которых отдал две голевые передачи.

Источник: https://www.footballinsider247.com/live-transfers/
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
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2
 Ман. Сити 10 7 2 1 33-10 23
3
 Тоттенхэм 10 7 2 1 22-10 23
4
 Челси 9 6 1 2 15-10 19
5
 МЮ 9 5 1 3 13-15 16
6
 Ньюкасл 10 3 6 1 17-9 15
7
 Брайтон 9 4 2 3 14-11 14
8
 Ливерпуль 9 3 4 2 21-12 13
9
 Брентфорд 10 3 4 3 18-17 13
10
 Борнмут 10 3 4 3 10-22 13
11
 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
12
 Вест Хэм 10 3 2 5 9-11 11
13
 Кр. Пэлас 9 2 4 3 10-12 10
14
 Эвертон 10 2 4 4 8-11 10
15
 Лидс 9 2 3 4 11-13 9
16
 Астон Вилла 10 2 3 5 7-13 9
17
 Вулверхэмптон 10 2 3 5 4-12 9
18
 Саутгемптон 10 2 2 6 9-18 8
19
 Лестер 10 1 2 7 15-24 5
20
 Нот. Форест 10 1 2 7 7-23 5
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Брайтон – Нот. Форест
 - : -
18.10 22:15
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 - : -
19.10 21:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
19.10 21:30
Борнмут – Саутгемптон
 - : -
19.10 21:30
Брентфорд – Челси
 - : -
19.10 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 - : -
19.10 21:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 - : -
19.10 22:15
МЮ – Тоттенхэм
 - : -
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