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8 октября, 22:43

Нападающий ПСВ Коди Гакпо близок к переходу в «Лидс»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий ПСВ Коди Гакпо близок к переходу в «Лидс», сообщает Daily Mirror.

Летом 23-летний футболист мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», однако «красные дьяволы» не смогли удовлетворить финансовые запрос ПСВ.

Теперь главным претендентом на Гакпо является «Лидс», уже достигший предварительной договоренности с самим игроком по условиям перехода. Потенциальная сумма сделки оценивает в 30 миллионов фунтов стерлингов.

Гакпо в этом сезоне в 15 матчах за ПСВ поразил ворота соперников 12 раз и отметился 10 результативными передачами.

ФК Лидс
ФК ПСВ
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 Ман. Сити 10 7 2 1 33-10 23
3
 Тоттенхэм 10 7 2 1 22-10 23
4
 Челси 9 6 1 2 15-10 19
5
 МЮ 9 5 1 3 13-15 16
6
 Ньюкасл 10 3 6 1 17-9 15
7
 Брайтон 9 4 2 3 14-11 14
8
 Ливерпуль 9 3 4 2 21-12 13
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 Брентфорд 10 3 4 3 18-17 13
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 Борнмут 10 3 4 3 10-22 13
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 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
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 Вест Хэм 10 3 2 5 9-11 11
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 Кр. Пэлас 9 2 4 3 10-12 10
14
 Эвертон 10 2 4 4 8-11 10
15
 Лидс 9 2 3 4 11-13 9
16
 Астон Вилла 10 2 3 5 7-13 9
17
 Вулверхэмптон 10 2 3 5 4-12 9
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 Саутгемптон 10 2 2 6 9-18 8
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 Лестер 10 1 2 7 15-24 5
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 Нот. Форест 10 1 2 7 7-23 5
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Брайтон – Нот. Форест
 - : -
18.10 22:15
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19.10 21:30
Борнмут – Саутгемптон
 - : -
19.10 21:30
Брентфорд – Челси
 - : -
19.10 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 - : -
19.10 21:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 - : -
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Фулхэм – Астон Вилла
 - : -
20.10 22:15
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Харри Кейн

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Тоттенхэм Хотспур

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Бернарду Силва

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Манчестер Сити

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