«Ливерпуль» возмущен заявлением мэра города о необходимости досрочно закончить сезон

«Ливерпуль» выпустил заявление, в котором осудил слова мэра города Джо Андерсона. Ранее Андерсон в интервью BBC заявил, что сезон английской премьер-лиги нельзя возобновлять из-за пандемии коронавируса. Когда ему сказали, что «Ливерпулю» нужны две победы для завоевания чемпионского титула, он заявил, что подобные заявления звучат как фарс. Несмотря на то, что он также добавил, что «красные» в любом случае должны получить титул с учетом 25-очкового отрыва, клуб остался недоволен словами главы Ливерпуля.

«Мы разочарованы сегодняшними комментариями мэра Джо Андерсона, — говорится в заявлении «Ливерпуля». — Помимо отсутствия доказательств в поддержку подобных утверждений, мы бы также отметили недавние дискуссии с мэром Андерсоном по поводу проведения матчей за закрытыми дверями, в которых он пришел к выводу о необходмости совместой работы заинтересованных сторон.

В последние недели мы взаимодействовали с группами болельщиков, которые сообщили нам о решимости соблюдать меры социального дистанцирования. В случае объявления о возобновлении сезона мы будем продолжать работать с ними и другими заинтересованными сторонами.

Мы находимся в постоянном контакте с мэром и его штабом и надеемся на продолжение диалога. Наша главная задача — реагировать на гуманитарный кризис, который продолжает разворачиваться и предоставлять поддержку различным инициативам Национальной службы здравоохранения".

«Ливерпуль» после 29 туров занимает первое место в таблице АПЛ, набрав 82 очка из 86 возможных. У идущего вторым «Манчестер Сити» 57 очков и на одну игру меньше.