«Ливерпуль» подписал 16-летнего форварда «Дерби Каунти»
12:24
«Ливерпуль» подписал нападающего «Дерби Каунти» Кайде Гордона, сообщает Sky Sports.
По информации источника, мерсисайдцы заплатили за 16-летнего англичанина около 3 миллионов фунтов. Сообщается, что футболистом также интересовался «Манчестер Юнайтед».
Гордон провел 1 матч за основную команду «Дерби Каунти» и не отличился результативными действиями. Футболист опубликовал у себя в Instagram фотографию, на которой он подписывает контракт с «Ливерпулем».
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