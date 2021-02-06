«Ливерпуль» подписал 16-летнего форварда «Дерби Каунти»

«Ливерпуль» подписал нападающего «Дерби Каунти» Кайде Гордона, сообщает Sky Sports.

По информации источника, мерсисайдцы заплатили за 16-летнего англичанина около 3 миллионов фунтов. Сообщается, что футболистом также интересовался «Манчестер Юнайтед».

Гордон провел 1 матч за основную команду «Дерби Каунти» и не отличился результативными действиями. Футболист опубликовал у себя в Instagram фотографию, на которой он подписывает контракт с «Ливерпулем».