Сульшер заявил, что Лингард способен вернуться в сборную Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал дебют полузащитника Джесси Лингарда за «Вест Хэм». Хавбек выступает за «молотобойцев» на правах аренды, на его счету дубль в первом матче за команду против «Астон Виллы» (3:1).

«Я очень рад за Джесси. Мы чувствовали, что нужно отпустить его, что это правильно. У него отличный характер. Он всегда поддерживал форму, сейчас он доказал это. Может, своей игрой Лингард заставит Гарета Саутгейта вернуть его в состав сборной», — приводит Goal слова Сульшера.

В последний раз Лингард выступал за сборную Англии в июне 2019 года.