«Ливерпуль» победил «Кристал Пэлас» в товарищеском матче

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«Ливерпуль» 15 июля провел товарищеский матч против другого английского клуба — «Кристал Пэлас». «Красные» выиграли со счетом 2:0.

Счет в матче на 12-й минуте встречи открыл полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон.

А в самом начале второго тайма преимущество «красных» увеличил нападающий Мо Салах.