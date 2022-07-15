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Сегодня, 17:35

«Ливерпуль» победил «Кристал Пэлас» в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ливерпуль» 15 июля провел товарищеский матч против другого английского клуба — «Кристал Пэлас». «Красные» выиграли со счетом 2:0.

Счет в матче на 12-й минуте встречи открыл полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон.

А в самом начале второго тайма преимущество «красных» увеличил нападающий Мо Салах.

ФК Кристал Пэлас
ФК Ливерпуль
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 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
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 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
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 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
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 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
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5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
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 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
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