Новичок «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен поделился эмоциями после перехода в английский клуб.

«Манчестер Юнайтед» — это особенный клуб. С нетерпением жду возможности начать работать вместе с новой командой. Мне посчастливилось несколько раз выходить на газон «Олд Траффорд», но самому облачиться в футболку «МЮ» — это особое чувство.

Я следил за работой Эрика тен Хага в «Аяксе». Очевидно, что это потрясающий тренер. Я уже лично общался с ним и знаю, какой он видит игру команды и какую роль отводит мне.

Я еще полон мотивации. Знаю, что могу многого добиться с «МЮ», — приводит слова датчанина сайт команды.

Манкунианцы 15 июля объявили о трансфере 30-летнего игрока. Датчанин подписал контракт до 2025 года.

В прошлом сезоне Эриксен выступал за «Брентфорд», в 11 матчах за который забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.