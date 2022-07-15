Эриксен — о переходе в «МЮ»: «Я еще полон мотивации»
Новичок «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен поделился эмоциями после перехода в английский клуб.
«Манчестер Юнайтед» — это особенный клуб. С нетерпением жду возможности начать работать вместе с новой командой. Мне посчастливилось несколько раз выходить на газон «Олд Траффорд», но самому облачиться в футболку «МЮ» — это особое чувство.
Я следил за работой Эрика тен Хага в «Аяксе». Очевидно, что это потрясающий тренер. Я уже лично общался с ним и знаю, какой он видит игру команды и какую роль отводит мне.
Я еще полон мотивации. Знаю, что могу многого добиться с «МЮ», — приводит слова датчанина сайт команды.
Манкунианцы 15 июля объявили о трансфере 30-летнего игрока. Датчанин подписал контракт до 2025 года.
В прошлом сезоне Эриксен выступал за «Брентфорд», в 11 матчах за который забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -