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Сегодня, 17:52

Тухель заблокировал возможный переход Криштиану Роналду в «Челси»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Челси» рассматривал возможность трансфера нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Однако категорически против выступил главный тренер «синих» Томас Тухель, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Немецкий специалист заявил, что не нуждается в 37-летнем нападающем. Тренер подчеркнул, что Роналду не списывается в его концепцию построения команды.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет уйти из «МЮ», так как желает играть в Лиге чемпионов.

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