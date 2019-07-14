"Ливерпуль" победил "Брэдфорд" в контрольном матче

"Ливерпуль" переиграл "Брэдфорд" в товарищеском матче – 3:1.

В составе победителей Джеймс Милнер оформил дубль, еще один гол забил Риан Брюстер. За "Брэдфорд" отличился Ойн Дойл.

Следующий матч в рамках предсезонной подготовки "Ливерпуль" проведет против дортмундской "Боруссии". Встреча пройдет 20 июля.

Товарищеские матчи. Клубы

"Брэдфорд Сити" – "Ливерпуль" – 1:3 (0:3)

Голы: Милнер, 13 (0:1). Милнер, 15 – с пенальти (0:2). Брюстер, 41 (0:3). Дойл, 81 – с пенальти (1:3).

"Ливерпуль": Миньоле, Ловрен (Хувер, 46), Клайн (Данкан, 46), Филлипс (Гомес, 46), Кент (Матип, 46), Милнер (Джонс, 46), Лаллана (Фабинью, 46), Окслейд-Чемберлен (Вудберн, 46), Уилсон (Миллар, 46), Брюстер (Ориги, 46), Ларуси (Льюис, 46).

14 июля. Брэдфорд. Стадион "Корал Виндоус".