«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ, «Арсенал» сыграл вничью с «Саутгемптоном»

«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» в 13-м туре АПЛ со счетом 2:1. Эта победа стала для мерсисайдцев четвертой подряд. В других матчах тура «Норвич» обыграл «Эвертон», «Бернли» разгромил «Уотфорд», а «Арсенал» сыграл вничью с «Саутгемптоном.»

Чемпионат Англии. Премьер-лига

13-й тур

«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» — 1:2 (0:0)

Голы: Мане, 49 (0:1). Заа, 82 (1:1). Роберту Фирмину, 85 (1:2).

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Томкинс, ван Анхолт, Уорд (Келли, 70), Макартур, Куяте (Шлупп, 72), Миливоевич, Таунсенд, Айю (Бентеке, 76), Заа.

«Ливерпуль»: Алиссон, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Вайналдум, Хендерсон (Милнер, 79), Окслейд-Чемберлен (Ориги, 64), Фабинью, Роберту Фирмину (Гомес, 89), Мане.

Предупреждение: Фабинью, 54.

Судья: Френд (Англия).

23 ноября. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».

«Арсенал» — «Саутгемптон» — 2:2 (1:1)

Голы: Ингс, 8 (0:1). Ляказетт, 18 (1:1). Уорд-Проуз, 71 (1:2). Ляказетт, 90+6 (2:2).

Нереализованный пенальти: Уорд-Проуз, 71 (вратарь)

«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Давид Луиз, Чемберс (Пепе, 46), Бельерин (Уиллок, 83), Тирни, Езил, Торрейра (Мартинелли, 83), Гендузи, Ляказетт, Обамеянг.

«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Стивенс, Беднарек, Уорд-Проуз, Армстронг (Буфаль, 86), Хейбьерг, Редмонд, Ингс (Лонг, 73), Обафеми (Дженепо, 76).

Предупреждения: Торрейра, 23. Папастатопулос, 28. Ингс, 31. Ляказетт, 45+2. Пепе, 65. Тирни, 69. Бертранд, 81. Гендузи, 89.

Судья: Аттуэлл (Англия).

23 ноября. Лондон. Стадион «Эмирейтс».

«Эвертон» — «Норвич» — 0:2 (0:0)

Голы: Кантуэлл, 55 (0:1). Србени, 90+2 (0:2).

«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Сидибе (Коулман, 66), Мина, Холгейт, Шнейдерлен (Ивоби, 56), Сигурдссон, Дэйвис, Уолкотт (Калверт-Льюин, 66), Дженк, Ришарлисон.

«Норвич»: Крул, Бирам, Годфри, Циммерманн, Ааронс, Теттей, Трибулль, Маклин (Амаду, 88), Кантуэлл (Буэндия, 80), Пукки (Србени, 90+1), Эрнандес.

Предупреждения: Шнейдерлен, 20. Циммерманн, 23. Бирам, 47. Холгейт, 81. Ааронс, 81. Теттей, 84. Маклин, 87. Коулман, 90+3.

Судья: Тэйлор (Англия).

23 ноября. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».

«Уотфорд» — «Бернли» — 0:3 (0:0)

Голы: Вуд, 53 (0:1). Барнс, 82 — с пенальти (0:2). Тарковски, 88 (0:3).

«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Каткарт, Кико Фемения, Доусон (Масина, 45+1), Холевас, Капуэ, Дукуре, Хьюз (Сарр, 67), Деулофеу, Грэй (Дини, 56).

«Бернли»: Поуп, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Вуд (Родригес, 75), Барнс, Макнейл.

Предупреждения: Грэй, 25. Ми, 30. Тарковски, 45+4. Уэствуд, 60.

Судья: Тирни (Англия).

23 ноября. Уотфорд. Стадион «Викаредж Роуд».

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