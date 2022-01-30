Клопп оценил трансфер Луиса Диаса из «Порту» в «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу трансфера форварда Луиса Диаса из «Порту».

«Рад, что мы смогли заключить эту сделку и привести Диаса в «Ливерпуль». Он невероятный футболист, за которым мы долго следили. Считаем, что у него есть все необходимое, чтобы соответствовать нашему пути и адаптироваться к АПЛ.Он боец, без сомнения. Он умелый командный игрок.

Он именно тот футболист, которого мы хотели приобрести, я очень счастлив», — цитирует Клоппа пресс-служба клуба.