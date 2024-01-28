Три топ-игрока «Ливерпуля» могут покинуть клуб после ухода Клоппа

Салах, ван Дейк и Александер-Арнольд могут покинуть «Ливерпуль» после ухода Клоппа

Защитники «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнольд и форвард мерсисайдцев Мохамед Салах могут покинуть клуб после окончания сезона-2023/24, сообщает talkSPORT.

Поданным источника, в связи с уходом главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа после завершения этого сезона, футболисты не намерены продлевать контракты с мерсисайдцами и могут покинуть расположение команды в любое время. Действующие соглашения игроков истекают в июне 2025 года.

26 января Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» в конце сезона.

32-летний Ван Дейк провел в этом сезоне 23 игры за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

25-летний Александер-Арнольд сыграл за мерсисайдцев 25 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отметился 7 ассистами.

31-летний Салах провел 27 игр в сезоне-2023/24, забил 18 мячей и отдал 9 голевых передач.

«Ливерпуль» с 48 очками в 21 матче лидирует в АПЛ-2023/24.