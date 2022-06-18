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18 июня, 23:46

Представители Кукурельи отправились на переговоры с «Манчестер Сити»

Иван Шитик
Корреспондент
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Представители полузащитника «Брайтона» Марка Кукурельи отправились в Манчестер на переговоры с «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, в ближайшие дни «горожане» сделают первое официальное предложение по 23-летнему испанцу. Футболист является приоритетной целью для главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

В сезоне-2021/22 Кукурелья сделал 2 результативных передачи в 38 матчах за «Брайтон». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 28 миллионов евро.

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Сити
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6.08 17:00
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